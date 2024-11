Gaeta.it - Siae Music Awards 2024: La cerimonia che celebra l’eccellenza della musica italiana

Facebook WhatsAppTwitter Sabato 23 novembre si svolgerà la seconda edizione dei, unache rende omaggio ai talenti. L’evento avrà luogo al Superstudio Più di Milano, in occasioneMilanoWeek, un periodo dedicato all’industriaale, in cui sila creatività e il talento nazionale e internazionale. Questa edizione è attesa con grande interesse, e si preannuncia ricca di sorprese e momenti emozionanti.La conduzione di Amadeus e il supporto di grandi nomiL’evento sarà condotto da Amadeus, una figura di spicco nel panorama televisivo italiano. Con un’esperienza consolidata nel settore, grazie ai suoi inizi in radio negli anni Ottanta e alla notorietà acquisita come conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus rappresenta una scelta naturale per presentare una manifestazione dedicata allaa.