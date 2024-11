Spazionapoli.it - “Serve più rispetto”, Rocchi rompe il silenzio e risponde a Conte

Gianlucaè tornato a parlare dopo lo sfogo in diretta di Antonioalla fine della sfida tra Inter e Napoli: il designatore arbitrale ha chiesto piùE’ stato un altro weekend difficile quello che ci siamo lasciati alle spalle. Un’altra giornata di Serie A ricca di discussioni, di casi arbitrali rivedibili e di polemiche. Su tutte quella di Antonio, che al termine della sfida tra Inter e Napoli si è sfogato duramente ai microfoni di DAZN esprimendo tutta la sua frustrazione dopo il calcio di rigore assegnato per il leggerissimo tocco di Anguissa su Dumfries.Il VAR non è intervenuto per correggere l’arbitro, perché secondo il protocollo il tocco c’è stato ed è l’arbitro di campo, in questo caso Mariani, a valutare l’entità del colpo e a giudicarla fallosa al punto da assegnare il penalty.