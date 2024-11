Ilrestodelcarlino.it - Serata di recuperi in C2: il Celtic Bhoys vuole riprendersi la vetta. U19: l’Or domina tutti

Si recupera stasera la 4ª giornata di Serie C2, rinviata per l’ondata di maltempo di ottobre. Sfida ad alta quota in città, dove alle 21 l’Arena Sport è teatro del match tra Original(10) e Montale (12): i padroni di casa, reduci dal turno di riposo, hanno perso laa vantaggio dei modenesi e hanno intenzione di riprendersela, anche se di fronte c’è un avversario ancora a punteggio pieno che hato la scena con ben 28 reti realizzate, di gran lunga il bottino più prolifico della categoria; i padroni di casa rispondono con un reparto difensivo molto solido, il meno battuto del torneo con sole 7 marcature subite. A caccia di continuità, davanti al pubblico amico, i Phoenix Cavriago (7): dopo la bella vittoria di sabato sul Bondanello, è in programma alle 20,20 al PalaAeB il match con l’Emilia Futsal Academy (10), altra pretendente al vertice.