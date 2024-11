Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “SOLO”, Il Nuovo Singolo di Aaron Raschi

Il 15 novembre 2024 debutta in rotazione radiofonica “”, ildi, disponibile sulle piattaforme di streaming dall’8 novembre. Il brano combina suoni ambient con un’innovativa ricerca sonora, creando un’atmosfera avvolgente che mette in risalto il contrasto tra un ideale utopico e la quotidianità. Grazie alle sue sonorità evocative, “” guida l’ascoltatore in un viaggio onirico, offrendo un’esperienza fresca e differente, perfetta per chi cerca di oltrepassare i confini delle sonorità tradizionali.Ildiè “”Dal 15 novembre 2024, ildiintitolato “” entrerà in rotazione radiofonica. Questo brano sarà disponibile anche sulle principali piattaforme di streaming digitale a partire dall’8 novembre.