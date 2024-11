Lanazione.it - “Sanguinante, ho fermato il bus”: autista preso a pugni, il racconto di un incubo

Arezzo, 12 novembre 2024 – Una sequenza impressionante: urla, offese, poi le botte. Dritte in faccia mentre era alla guida del bus. Ha la scena ancora negli occhi e il naso rotto. Giuseppe, 50 anni, racconta non solo la violenza di un passeggero che pretendeva di fumare a bordo, ma anche l’indifferenza di altri otto viaggiatori che dopo la scena di violenza, sono scesi dal pullman senza preoccuparsi di lui, ferito e. Nessun aiuto. “Sono scesi subito dopo, senza neanche chiedermi se avevo bisogno di qualcosa”, dice amareggiato. Giuseppe è a casa, in convalescenza, ne avrà per quindici giorni, è scritto sul referto del pronto soccorso. A distanza di poche ore, Ivan 25 anni, capotreno in servizio sulla linea ferroviaria Arezzo-Stia, racconta l’ennesimo episodio di violenza che rilancia l’allarme su un fenomeno ormai diffuso.