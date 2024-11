Quifinanza.it - Sale prezzo del riso, piogge autunnali danneggiano la campagna risicola 2024/25

La/25 si apre con un aumento dei prezzi dei principali tipi diitaliani, un trend che riflette le difficoltà climatiche e produttive che hanno interessato il settore quest’anno. L’analisi della Camera di Commercio di Pavia, svolta in collaborazione con Borsa Merci Telematica Italiana (Bmti), evidenzia rincari marcati, soprattutto per i risi più richiesti come il Carnaroli e l’Arborio. Le fortihanno infatti causato ritardi e difficoltà nella raccolta, creando uno squilibrio tra una domanda crescente e un’offerta limitata. L’impatto di queste problematiche si riflette non solo sul mercato interno ma anche sulle esportazioni e sulle importazioni di.Quanto costa ilSecondo i dati raccolti a ottobre, l’inizio della/2025 ha registrato rincari piuttosto alti per quasi tutte le varietà di, con i prezzi che si presentano più alti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.