Inter-news.it - Roma, c’è il dopo Juric: si va verso un ritorno con passato all’Inter!

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

Laalla ricerca del terzo allenatoreappena dodici giornate di campionato, sembra aver deciso. La dirigenza americana ha individuato ilIvan. È un ex dell’Inter.SOSTITUTO – In casasono ore di riflessionel’esonero di Ivanal termine della partita contro il Bologna, persa per 2-3 all’Olimpico. I Friedkin si sono presi qualche giorno di tempo in più per decidere. La scelta dovrà essere azzeccata, perché si tratta del terzo allenatoreappena dodici giornate di campionato. I giallorossi si trovano a meno dalla zona retrocessione con appena 13 punti all’attivo e non possono permettersi altri errori. Claudio Ranieri sarebbe pronto al rientro. Come riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’allenatore sta raggiungendo a Londra la dirigenza USA per limare gli ultimi dettagli.