Gamerbrain.net - Rogue Point: Nuovo sparatutto co-op annunciato per PC

Crowbar Collective, nota per Black Mesa, e il celebre distributore Team17, sono lieti di annunciare, unoco-op in uscita prossimamente su PC, nel quale i giocatori sono chiamati a collaborare per contrastare dei mercenari in un mondo in guerra, l’obiettivo principale è di eliminare il sistema MERX, un’app che consente ai potenti di avere una schiera di eserciti a propria disposizione.co-op in uscita su PCpresenta meccaniche tipiche dei giochi rouguelite, con una campagna dinamica che cambia ad ogni sessione, proponendo ai giocatori sfide sempre fresche. I giocatori in ogni partita dovranno dare il meglio di se e collabroare al meglio possibile per avere la meglio. Nel corso delle giocate potrete sblocare cosmetici, armi e modificatori, personalizzando l’equipaggiamento.