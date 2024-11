Lanazione.it - "Riattivare l’Albo pretorio sul sito ufficiale del Comune"

TUORO – "Ogni cittadino dovrebbe poter consultare facilmente e in ogni momento gli atti adottati dall’ente comunale, al fine di garantire una maggiore trasparenza". Il gruppo di minoranza "ImpegnoTuoro" ha chiesto la riattivazione delstorico sulistituzionale deldi Tuoro sul Trasimeno. "Il sindaco ci ha risposto che la riattivazione delstorico non è percorribile per tutti gli atti. Il Garante della Privacy ha stabilito che non è opportuno rendere pubblici, oltre agli obblighi di legge, documenti contenenti informazioni personali. Pertanto, il sindaco ci ha comunicato che la pubblicazione sarebbe possibile solo regolamentando la procedura e garantendo la rimozione di dati personali, operazione che richiederebbe una cernita da parte degli uffici, con un notevole aggravio di lavoro".