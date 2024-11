Raimo e la pretesa del diritto alla critica illimitata

Leggi l'articolo completo su Open.online

Ciò che colpisce del casoè la tendenza a superare, con sorprendente superficialità, il dato giuridico trasformando tutto in confuso dibattito pubblico. Come se quanto accaduto, subito dopo che è accaduto, già non avesse più nessun senso avendo esaurito il suo ruolo di detonatore di un conflitto politico funzionale a portare la discussione molto più lontano da parte di chi la vicenda la sta mediaticamente cavalcando. Ciò è molto grave, perché così facendo si rischia di sdoganare la pericolosa idea che la, ovunque essa sia proferita ed a prescindere dal rapporto di lavoro (che pure comporta il rispetto di vincoli ben precisi), possa spingersi in qualunque direzione legittimando l’uso dell’offesa più becera, volgare o rozza, dell’insulto e dell’attacco personale carico di odio in nome di un principio di libertà che tuttavia, così inteso, diventa violenza e superamento della libertà stessa che è bilanciamento di interessi.