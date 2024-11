Lanazione.it - Provincia di Pisa: 3 milioni per viabilità post-alluvioni

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

, 12 novembre 2024 - Nella seduta del Consigliole didi lunedì 11 novembre, è stata approvata a maggioranza una variazione di bilancio fondamentale per la realizzazione di interventi di somma urgenza in risa ai recenti eventi alluvionali che hanno colpito le aree di ValdiCecina e Valdera. Il documento, sostenuto dalla maggioranza con l'astensione del gruppo di opposizione, prevede uno stanziamento di 3di euro dall’avanzo di amministrazione, destinato al ripristino delladanneggiata. Le strade interessate dagli interventi. Gli interventi previsti riguarderanno diverse arterie principali dellale. La somma stanziata coprirà i lavori di ripristino per le seguenti strade. Si parte dalla SP 18 dei quattro comuni interessati, la SP 19 della Camminata, quindi la SP 57 del Poggetto.