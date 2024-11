Professioni | le donne sono il 353% escalation al Sud

Lopinionista.it - Professioni: le donne sono il 35,3%, escalation al Sud

ROMA – Nello scenario delle libereitaliane “la componente femminile incide per il 35,3% sul totale della platea, in lieve calo nel 2023, rispetto all’anno precedente e sul 2019”, però “in tendenziale crescita sul medio lungo periodo”. Lo si legge nel rapporto dell’Osservatorio di Conf, illustrato stamattina, a Roma, nella sede del Cnel.Negli ultimi anni, come recita il documento, la ‘’ del segmento ‘rosa’ è stata “più intensa nel Meridione, e ha contribuito a mitigare il tradizionale divario di genere tra Nord e Sud Italia. È al Centro, in ogni caso, che abbiamo i migliori risultati in termini di genere: le, infatti,il 37,7% dei liberisti”, mentre “tra Nord Ovest e Nord Est non si nota molta differenza, con una quota rispettivamente del 36,1% e del 35,4%”, si legge, infine.