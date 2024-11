Secoloditalia.it - Parigi blindata contro la “caccia all’ebreo”: schierati 4.000 agenti per il match Francia-Israele

Non il classico, quello che si giocherà giovedì tra, sotto la vigilanza massiccia da parte della gendarmerie francese. I riflettori non sono puntati solo sul campo da gioco, ma sull’intera città, pronta a mobilitare 4000di polizia e 1600 addetti alla sicurezza per evitare scontri con i militanti filopalestinesi delle banlieu. A soli sette giorni dalle aggressioni antisemite scoppiate ad Amsterdam, e dai nuovi disordini che hanno scosso la capitale olandese ieri sera, anchesi prepara a un evento che si preannuncia ad alto rischio.Una partita Uefa ad “alto rischio”«C’è un contesto e delle tensioni che rendono questa partita un evento ad alto rischio per noi», dichiara il capo della polizia diLaurent Nuñez, intervistato dall’emittente Bfm. Una frase che, pronunciata da un funzionario di lungo corso come Nuñez, suona come un cupo presagio.