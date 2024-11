Overtourism a Firenze | dal 2025 vietate le keybox nel centro storico L’annuncio alla vigilia del G7 Turismo

Leggi l'articolo completo su Open.online

si prepara a introdurre un divieto sull’uso delle: le piccole cassette di sicurezza che i gestori di appartamenti per affitti brevi usano per proteggere le chiavi in attesa che i clienti facciano il check-in autonomamente. Secondo quanto annunciato dsindaca Sara Funaro, non sarà più possibile utilizzare lenela partire dal. La misura è volta a ridurre l’impatto deldi massa in un’area storica già messa sotto pressione. La decisione fa parte di un piano in dieci punti per unpiù sostenibile, presentato in occasione del G7che inizierà domani, con l’obiettivo di tutelare decoro e sicurezza. Pochi giorni fa, il comitato “Salviamo” aveva affisso delle «X» rosse sulleper protestare contro l’che – secondo il comitato – il vertice internazionale non farà che incrementare.