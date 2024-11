Ilgiorno.it - Orio al Serio, passeggeri litigano sull’aereo pronto al decollo: il pilota li fa scendere

Una discussione per futili motivi, poi degenerata in un litigio. Così duedi un volo Ryanair in partenza daale diretto a Napoli, domenica sera, sono stati costretti dala sbarcare prima della partenza. Lo riporta l’agenzia Dire, citando L’Eco di Bergamo. Il velivolo aveva i motori accesi e si stava preparando alla fase di rullaggio quando i duehanno cominciato a litigare. La discussione è scaturita perché uno dei due accusava l’altro di non aver seguito le istruzioni dell’assistente di volo. L’atmosfera si è presto riscaldata e non sono mancati gli spintoni. Inutili i tentativi di calmarli da parte degli altrie degli assistenti di volo. Così, è intervenuto direttamente il comandante che chiamato la Polaria e fatto sbarcare i due