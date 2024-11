Tvplay.it - “Non si può…”: La sentenza decisa di Franco Ordine che distrugge il Milan

Il noto giornalistaha giudicato in modo severo l’atteggiamento dei giocatori deldopo il rocambolesco pareggio contro il CagliariLa partita delcontro il Cagliari ha lasciato nuovamente dei fortissimi dubbi sull’operato di Paulo Fonseca e sulle prestazioni dei giocatori. Contro il Real Madrid sembrava fosse arrivata la svolta della stagione per i rossoneri, ma le cose non sono andate propriamente in questo modo e infatti sono arrivate delle nuove critiche.“Non si può.”: Ladicheil(LaPresse) Tvplay.itNon all’indirizzo di Rafael Leao, autore di una doppietta. E nemmeno nei confronti di Tammy Abraham, che pure è tornato al gol su azione dopo sei mesi, quando con la maglia della Roma segnò contro il Napoli nel 2-2 dello scorso 28 aprile.