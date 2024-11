Thesocialpost.it - Nomina Fitto, la furia di Giorgia Meloni contro Elly Schlein: “Pd antitaliano”

Leggi su Thesocialpost.it

La presidente del Consiglio,, ha espresso la propria indignazione su X riguardo a recenti dichiarazioni di alcuni esponenti del Partito Democratico (Pd) che avrebbero suggerito di revocare al commissario italiano designato la vicepresidenza esecutiva della Commissione Europea. “Trovo inconcepibile – ha affermato– che alcuni esponenti del Pd chiedano adesso di togliere al commissario italiano designato la vicepresidenza esecutiva della Commissione Europea”.Leggi anche: L’annuncio del portavoce dei ribelli Houthi in Medioriente: “Abbiamo colpito la portaerei Usa Lincoln”ha quindi chiesto chiarimenti alla Segretaria del Pd, domandando se si tratti di una posizione ufficiale del partito e, soprattutto, se questa scelta vada a scapito di un ruolo così importante per l’Italia in seno alle istituzioni europee.