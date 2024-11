Thesocialpost.it - Nicolò ha un tumore che gli impedisce di sorridere: la sua storia commuove l’Italia

Tonni, un bambino di quattro anni affetto da glioma, un raro e aggressivoalla testa, ha mobilitato l’affetto e la generosità di tantissime persone. I genitori, in un momento di disperazione e speranza, hanno lanciato un appello su GoFundMe per raccogliere fondi necessari per le cure del piccolo. La risposta è stata straordinaria: in soli due giorni, oltre 1.200 donatori hanno contribuito, superando di gran lunga l’obiettivo iniziale di 12mila euro e raggiungendo quota 65mila euro. Legg anche: Larimar trovata impiccata, la migliore amica: “Nessuna lite a scuola”Ladiha commosso profondamente. «Ad un tratto – raccontano i genitori – il mondo ci è crollato addosso». Dopo una diagnosi così devastante, la vita della famiglia Tonni è cambiata radicalmente.