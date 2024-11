Panorama.it - Nassirya, il ricordo dell'attentato

Ripubblichiamo un articolo del 13 novembre 2013 in cui Panorama.it ricordava la strage di«Dieci, cento, mille Nassiriya», è questo uno dei più pesanti, se non il più duro degli slogan in voga un paio di anni fa, gridato allo stadio o dai manifestanti di estrema sinistra quando marciavano in corteo per le proteste sociali.Quelle parole aberranti, cariche di odio e di ignoranza spesso erano rivolte al drappello di agenti di polizia e di carabinieri schierati in servizio. Frase perversa, malvagia urlata da iniqui nei confronti di persone che per dedizione e avevano scelto di andare ad aiutare in missione di pace gli iracheni. Un’immagine a volte vale più di mille parole dette e scritte.Ecco allora una serie di foto esclusive, di quel maledetto 12 novembre del 2003 scattate subito dopo la deflagrazionea Nassiriya, città a sud’Iraq.