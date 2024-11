Ilgiorno.it - Milano, vandalizzato il murale delle studentessa in intimo davanti al Consolato dell’Iran

, 12 novembre 2024 – Dopo la vandalizzazione deldi aleXsandro Palombo che celebrava Liliana Segre e Sami Modiano, anche l’opera in supporto dellairaniana Ahoo Daryaei apparsa nel weekend aldiè stata quasi del tutto cancellata. L’artista aveva ritratto la ragazza universitaria arrestata e rinchiusa in un centro psichiatrico dalla polizia morale dopo essersi spogliata in segno di protesta contro il regime degli Ayatollah nel cortile del dipartimento di Scienza e Ricerca dell’Università Islamica Azad di Teheran. Sulsi poteva vedere lascalza e in biancheria intima, le braccia conserte e i lunghi capelli neri. Nell'opera indossava un reggiseno stampato con la bandierae slip rosso sul quale appariva la scritta “Freedom”, lo sguardo fiero e coraggioso mentre cammina lentamentealdell'Iran di, la forza di una donna che ha usato il suo corpo per sfidare il regime in nome della libertà.