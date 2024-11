Calciomercato.it - Milan, tra infortunio e mal di pancia: caso spinoso per Fonseca

Dopo il pareggio di Cagliari c’è un piccoloda gestire in casaper il tecnico rossonero PauloLe vittorie con Monza e Real Madrid non hanno trovato seguito nell’ultimo impegno prima della sosta del campionato. Tornano i malumori in casa, giallo Jovic – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Aver battuto il Monza e soprattutto la vittoria prestigiosa sul campo del Real Madrid in Champions League sembravano aver diradato le nubi sul. E invece il pareggio di Cagliari, dove la squadra rossonera ha anche rischiato di capitolare, hanno fatto riacuire i malumori intorno alla squadra allenata da Paulo, chiamato a gestire una situazione tutt’altro che semplice durante la sosta del campionato e in vista della ripresa delle competizioni per club.Come se non bastasse, alla ripresa, ilè atteso da una fitta serie di impegni particolarmente ostici, partendo dal big match con la Juventus in programma sabato 23 ottobre alle 18 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ dio in San Siro, ma non solo.