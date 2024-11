‘Maître Chocolatier’ chef Locatelli alla conduzione | Storia cultura e territorio

Leggi su Funweek.it

Chi sarà il nuovo ‘maestro del cioccolato’ per il quale si apriranno le porte della golosissima cucina Lindt? Torna, infatti, su TV8 il talent show più dolce, Maître Chocolatier – Talenti in Sfida, giunto con grande successosua seconda edizione. A partire dal 22 novembre, ogni venerdì alle 19.05, dieci professionisti del cioccolato si sfideranno in cinque puntate per conquistare un posto nell’élite dei Maîtres Chocolatiers di Lindt Italia.In un’atmosfera raffinata e avvolgente, inebriata dall’aroma di cioccolato, i concorrenti si metterannoprova, trasformando la materia prima in autentiche opere d’arte.ritroviamo Giorgioe giudice di MasterItalia, impegnato a seguire da vicino il percorso dei concorrenti, svelandone anche sogni e aspirazioni.