LIVE Sinner-Fritz, ATP Finals 2024 in DIRETTA: inizia la partita, l'italiano servirà per primo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.37ta la fase di riscaldamento.20.36vince il sorteggio e decide di servire per.20.34 Ed ora è il momento di Jannik, accolto ovviamente da divo.20.33fa il suo ingresso in campo.20.30 Sedovesse vincere, sarebbe già qualificato per le semifinali., invece, anche con un successo dovrebbe comunque giocarsi il pass contro Medvedev.20.25 Il match inizierà con qualche minuto di ritardo a causa del doppio precedente che si è dilungato.20.20 La chiave tattica dellasarà la risposta di. Se riuscirà ad arginare il servizio dell’avversario, non dovrebbe avere problemi. Se invecemetterà a segno 2-3 ace a game, allora il match potrebbe complicarsi.20.16 Inoltreha salvato il 67% di palle break da quando è sbarcato nel circuito ATP.