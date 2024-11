Oasport.it - LIVE Real Madrid-Virtus Bologna 53-49, Eurolega basket in DIRETTA: terzo quarto al via

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ALBA BERLINO-OLIMPIA MILANO DIDALLE 20.0060-57 Zizic fa quel che può su Tavares, ma non lo può fermare e anzi gli regala l’aggiuntivo.58-57 SHENGELIA! Inafferrabile il georgiano in questo inizio di!58-54 Campazzo spezza il raddoppio e va a segno.56-54 Shengelia in allontanamento!56-52 Risposta di Abalde dall’arco dopo una situazione abbastanza confusa.53-52 Shengelia dopo un minuto colpisce da tre!21:57 Inizia il.21:54 Ultime fasi prima del.21:51 In ogni caso peruna performance notevolissima: va ricordato, al netto dei problemi in trasferta ilin casa è imbattuto e per ora tanto gli basta (anzi no, perché in Europa la classifica non aiuta minimamente).21:48 Ilfinora vince per il primostrepitoso di Hezonja, il 19-15 a rimbalzo e quel fare alcune cose soprattutto in costruzione di gioco un po’ meglio rispetto agli ospiti.