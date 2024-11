Oasport.it - LIVE Juventus-Arsenal 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: traversa di Fox, padrone di casa poco offensive

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA70? Bellissima incursione di Mariona che fa venire il mal di testa alla difesa juventina.d’angolo.68? Fuori Schatzer e Calligaris, dentro Bennison e Kullberg per mister Canzi. 67? Problemi muscolari per Van Domselaar.67? Giallo per Shcatzer che stende Russo sulla sinistra.65? Occasionissima Juve. Vamngsgaard da sola guarda la porta ma non trova la forza giusta e calcia in bocca a Van Domselaar.65? Cercata la sponda su Williamson che rimette dentro dal secondo palo per Russo. Bello schema ma palla Juve.64? Punizione, dunque. Batte McCabe.63? Fallo di Bonansea in zona pericolosa per le bianconere.62? Ancora in controllo del gioco la squadra di Slegers.61? Primi cambi. Fuori McCabe e dentro Blackstenius. Out Mead e dentro Caldentey per Slegers.