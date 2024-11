Dilei.it - Letizia di Spagna abbattuta e sottotono alla prima uscita pubblica dopo Valencia

diha ripreso la normale agenda istituzionalela tragedia di. La Regina ha tenuto un paio di udienza a Palazzo Zarzuela dove si è presentatae visibilmente ancora provata. Anche il look scelto, il tailleur pantaloni di Bimba y Lola, è volutamente senza fronzoli e orpelli.dila tragedia diSono passate due settimane da quandodie Felipe hanno visitato i luoghi distrutti dal passaggio di Dana, dove la Regina è scoppiata in lacrime distrutta dal dolore. Da allora i Sovrani hanno sospeso le normali attività per dedicarsi al sostegno della popolazione colpita dal fenomeno naturale devastante.Solo martedì 12 novembreha ripreso l’agenda, tenendo a Palazzo due udienze, mentre Felipe è impegnato a passare in rassegna le unità militari schierate nella Comunitàna dove c’è ancora molto da fare.