Ilgiorno.it - Le imprese dal cuore brianzolo. La mobilità a misura di città mette in sella la bike economy

Una realtà in cui si respira ottimismo, partendo dalla constatazione che lacittadina di oggi e del futuro, e più in generale la vita nei centri urbani, si sposano alla perfezione con questo mezzo di trasporto che ha un passato non piccolo e un avvenire ancora più lungo davanti. Un comparto che sul territorio della Brianza conta diversee che guarda con fiducia anche ai mercati esteri per consolidarsi e superare magari qualche difficoltà di mercato. Laitaliana ha anche un. Nella provincia le aziende che operano nel settore delle biciclette, muscolari ed elettriche, sono attualmente 43, di cui 13 attive nella fabbricazione e nel montaggio bici e oltre il doppio (27) nel campo della riparazione. Un paio sono invece impegnate nel ramo del noleggio bici e una in quello della costruzione di parti e accessori.