Ilfoglio.it - L'asilo d’infanzia di Elon Musk

Leggi l'articolo completo su Ilfoglio.it

“Il coliving sbarca a Milano, in 27 nella stessa casa”, titola il Corriere. E subito partono i meme. Ma quando il coliving lo fanno i miliardari allora si chiama love compound., creatore di razzi e distruttore di Twitter, fan e collaboratore numero uno di Donald Trump, uomo più ricco del pianeta Terra – ma a breve anche di Marte – ha comprato alcune ville in Texas, nuova Silicon Valley Dark Maga per costruire un villaggino familiare. “Sto vendendo quasi tutti i miei beni materiali. Non possederò nessuna casa” aveva detto quattro anni fa mettendo su un sito tipo Immobiliare.it le sue sette proprietà in California. Quando uno dei suoi follower gli aveva chiesto perché, lui aveva voluto rispondere con una sola parola: libertà. Si era trasferito in un appartamentino minuscolo prefabbricato, una sorta di container con le pareti di plastica vicino al lavoro, a Boca Chica.