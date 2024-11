Bergamonews.it - L’agenzia di Bergamo Publifarm è “Campione della Crescita” anche per il 2025

. Per il quarto anno consecutivo,è stata inserita tra le 800 realtà italiane che si sono distinte per il loro eccezionale sviluppo, ottenendo un risultato di grande prestigio.Repubblica Affari & Finanza, in collaborazione con ITQF – Istituto Tedesco Qualità e Finanza, ha pubblicato la classifica delle aziende italiane più dinamiche per l’annodi comunicazione diè stata ancora una volta riconosciuta come “.L’indagine, giunta alla sua settima edizione, ha analizzato le imprese italiane che hanno registrato i più elevati tassi dimedia annua nel periodo 2020-2023.si è posizionata al 733° posto con un incremento medio del 13,55%, confermando la sua solidità e capacità di innovare e crescere in un contesto economico complesso.