Ilnapolista.it - La Var e il fuorigioco automatico ormai prevedono un atto di fede quasi religioso (El Paìs)

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

“O Lewandowski aveva un 58 in piedi oppure stava succedendo qualcosa. Non aveva importanza, perché ora il calcio si gioca al microscopio e ciò che vedono gli esseri umani ha meno importanza”. Mentre in Italia Conte ripete a mitraglia il nuovo tormentone del luddismo sportivo – “ma che significa?!” – in Spagna sono ancora alle prese col meravigliosod’unghia fischiato all’attaccante del Barcellona. Daniel Verdù coglie l’occasione per ragionare suldi quantola tecnologia nello sport sia diventata un’di.“Dopo quello che è successo sabato, a chi diamo la colpa? A un computer? Ad un algoritmo? Se una macchina commette un errore, non diventa forse un essere umano? La mancanza di risposte su una questione così primaria lascia nel ventaglio un angosciante vuoto interiore”.