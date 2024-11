Linkiesta.it - La mostruosa intervista di Steve Bannon al Corriere

«L’incontro fra Trump e Biden è una cortesia di Trump, sono contento che lo faccia, ma non ne ha bisogno. Io non inviterei Biden all’insediamento. Dicono che serve unità. Avremo l’unità nazionale dopo che avremo epurato i traditori».ha rilasciato un’aldella Sera piena di dichiarazioni pericolose, aggressive, tutta su toni macabri e inquietanti. Non è una sorpresa, l’ex stratega di Donald Trump e attuale leader del braccio mediatico del movimento Maga è abilissimo a trasformare ogni risposta in un potenziale slogan o un titolo sensazionalistico da dare in pasto a utenti social e complottisti di vario genere. Ma negli ultimi mesi sembra voler aver cambiato ancora registro: è tutto più marcato, tutto abnorme e mostruoso.Parlando con Viviana Mazza delrisponde alle domande come una persona che ha realizzato un obiettivo importante, uno che sta ancora esultando per la vittoria elettorale di Donald Trump del 5 novembre.