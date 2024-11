Gaeta.it - Kore’eda Hirokazu lancia la sua nuova serie “Asura”: debutto su Netflix il 9 gennaio 2025

Facebook WhatsAppTwitter Il regista giapponese, noto per il suo approccio sensibile ai drammi familiari, si prepara a fare il suonel mondo delleTV con ““. Laproduzione, disponibile sudal 9, promette di offrire uno sguardo profondo e intenso sulle relazioni familiari attraverso la lente delle emozioni umane. Il primo teaser trailer rilasciato dalla piattaforma ha già suscitato grande attesa tra i fan.: un maestro del dramma familiareha consolidato la sua reputazione come uno dei più influenti registi contemporanei, sia nel panorama cinematografico giapponese che in quello sudcoreano. Tra i suoi lavori più celebri troviamo “L’innocenza” , presentato con successo al Festival di Cannes 2023, “Un affare di famiglia” , vincitore della Palma d’Oro, e “Le buone stelle – Broker” .