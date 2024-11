Gaeta.it - Investimenti e riforme: il futuro del servizio sanitario nazionale sottolineato da scelte strategiche

Facebook WhatsAppTwitter Ilsta attraversando un periodo cruciale, segnato da obiettivi ambiziosi esignificativi. Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha messo in evidenza la necessità di attrarre più professionisti nel campo della sanità. Nei prossimi tre anni, la legge di bilancio prevede l’allocazione di circa 12 miliardi di euro per il SSN. Questa somma andrà a sostenere il rinnovo dei contratti degli operatori del settore pubblico e ad affrontare le carenze di personale che si sono accentuate dopo la pandemia.Aumento di risorse e rinnovo contrattualeLa strategia del governo è chiara: è fondamentale apportare significative risorse al SSN per affrontare le sfide poste dalla mancanza di operatori sanitari. Luciano Ciocchetti, vicepresidente della Commissione Affari Sociali alla Camera, ha recentemente dichiarato che i fondi stanziati serviranno a risolvere i problemi preesistenti e quelli exacerbati dalla crisi sanitaria globale.