Ilfattoquotidiano.it - Il falco Rubio per gestire l’Ucraina, la fedelissima Stefanik all’Onu, lo “Zar del confine” Homan: ecco i nomi scelti da Trump (e quelli che mancano)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Marco. Stephen Miller. Elise. Lee Zeldin. Ci sono veterani della Washington politica tra le figure che in queste ore Donaldsceglie per la sua amministrazione. E c’è chi, come Susie Wiles, lavora con lui da una vita. I criteri che il futuro presidente degli Stati Uniti sembra seguire per lene sono due. Da un lato, la provata fede conservatrice, per dare il segno della forte virata a destra della politica americana. Dall’altro, la fedeltà dimostrata nei suoi confronti, soprattutto nei momenti più difficili e turbolenti. Le tessere del nuovo governo USA non sono ancora tutte occupate, ma il quadro appare già sufficientemente definito.Lene già fatte – Per la carica di segretario di stato,ha scelto Marco. Senatore della Florida dal 2011,sarà una delle poche figure di questa amministrazione dotate di una fisioa politica autonoma.