Primacampania.it - I pastry chef Francesco e Gianluigi Franzese presentano il Panettone alla Melannurca Campana Igp

NAPOLI – Anima Dolce, il laboratorio di alta pasticceria con sede ad Ottaviano (Na), alle falde del Vesuvio, sarà tra gli espositori della decima edizione di Gustus (Padiglione 3, Stand n. 3103), il salone professionale dell’agroalimentare, dell’enogastronomia e della tecnologia, in programma a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, dal 17 al 19 novembre 2024.Anima Dolce, brand ideato da Federico Prisco e Luisache coniuga tradizione e innovazione per gusti unici, presenta a Gustus tutte le novità del 2025, tanti nuovi prodotti di alta pasticceria che traggono ispirazione dtradizione italiana, ma anche da quella internazionale, con l’obiettivo di arricchire le vetrine del mondo Ho.Re.Ca con prodotti sempre più in linea con gli ultimi trend di consumo, senza mai perdere di vista il valore dell’eccellenza.