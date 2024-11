Gaeta.it - Gorizia rifiuta la revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini: la posizione del sindaco Ziberna

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il recente incontro del Consiglio comunale diha visto il rifiuto di una mozione da parte di una parte dell’op, che chiedeva laconcessa a Benitonel 1924. La decisione ha sollevato polemiche e dibattiti sul significatomemoria storica e del trattamento di figure controversie nel contesto attuale. IlRodolfoha espresso la suain un intervento caratterizzato da riferimenti storici e personali.La mozione bocciata e le ragioni delIlha definito la proposta dell’opcome pretestuosa, sostenendo che la sinistrana stia cercando di minare la collaborazione tra Nova Gorica e. Secondo il primo cittadino, questa cooperazione è particolarmente importante in vistadesignazione delle città come Capitale europeacultura per il prossimo anno.