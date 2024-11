Fontana di Trevi più di 14mila ingressi sulla nuova passerella

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Roma, 12 novembre 2024 – “Laper osservare più da vicino ladi, mentre continuano i lavori di ristrutturazione, ha già riscosso un grande successo. Secondo quanto emerge dal report di Zètema deglipedana nel weekend, sono più dile persone che hanno percorso la: più di 6mila nella giornata di sabato e poco meno di 8mila la domenica.Inoltre ieri mattina, come ogni lunedì e venerdì, sono state raccolte le monete lanciate dai turisti all’interno della piscina, allestita per mettere in sicurezza i lavoratori e tutelare la straordinaria. Solamente nel weekend, i soldi raccolti ammontano a circa 4.600 euro, escludendo le monete in valuta estera, che saranno donati alla Caritas di Roma per le attività benefiche“. Lo comunica, in una nota, l’Assessorato alla Cultura.