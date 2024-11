Fitto | Coesione cuore integrazione Ue

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

11.23 "La politica dista aldell',gioca un ruolo fondamentale per ridurre le disparità tra tra territori e regioni".Così il candidato vicepresidente alla Commissione Ueall'Europarlamento. Poi:"Non sono qui per rappresentare un partito o uno Stato, ma l'Europa". Sul Pnrr "lavorerò con il commissario all'Economia per consentire agli Stati di realizzare riforme e investimenti previsti entro il 2026".L'astensione di FdI su NextGeneration Eu nel 2020 e 21? "Era posizione attesa, oggi voterei sì"