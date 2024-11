Gaeta.it - Festa di Capodanno a Barcellona: Crociera da Civitavecchia a partire dal 28 dicembre

Facebook WhatsAppTwitter Dal 28al 3 gennaio, la compagnia Grimaldi Lines propone un’emozionanteper celebrare il2025 a. Questa esperienza unica è arrangiata a bordo della nave Cruise Roma, dove gli ospiti vivranno un viaggio indimenticabile tra divertimento e cultura, grazie all’animazione proposta da Samarcanda.Il tema del viaggio: Around the WorldQuest’anno, il tema delè “Around the World“. Quattro giorni a bordo offrono l’opportunità di scoprire curiosità, usi e costumi dei cinque continenti. Gli ospiti potranno partecipare a eventi e attività interattive che promettono di far emergere gli aspetti più coinvolgenti delle tradizioni di diverse culture. Questo approccio consente di festeggiare l’arrivo del nuovo anno non solo a, ma un po’ ovunque nel mondo, adattando le celebrazioni all’orario di ciascun paese.