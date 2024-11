Ilrestodelcarlino.it - Farmaci illegali in aeroporto a Bologna: sequestrati oltre settemila medicinali

, 12 novembre 2024 -e cosmetici introdotti illegalmente in Italia sono statiall'Marconi, nell'ultimo mese, dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza e dai funzionari dell’agenzia delle dogane e dei monopoli. In particolare, i controlli hanno riguardato tre cittadini nigeriani residenti in Italia, che sono stati trovati in possesso di 146 chili complessivi di cosmetici eprevalentemente di natura antibiotica e antidolorifica. In un'altra occasione a essere controllato è stato un passeggero italiano proveniente da Santo Domingo che, all'interno del bagaglio, trasportava 300 compresse dicontenenti il principio attivo “sildenafil”. L’introduzione disul territorio nazionale senza le prescritte autorizzazioni dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) è vietata, motivo per cui tutti isono statie i responsabili denunciati.