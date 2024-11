Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni turche: Zeynep sogna una famiglia con Emir, Kozcuo?lu non è d’accordo

Nuove tensioni ci attendono nelle puntate future. Protagonisti di un confronto davvero molto acceso sarannoed. La sorella di Kemal farà una richiesta all’amante, chiedendogli di divorziare da Nihan e formare unacon lei e il loro bambino, ma lui sarà di tutt’altro avviso., tramerifiuta il matrimonio con HakanDopo aver annunciato a tutti il suo matrimonio con Hakan,ci ripenserà e deciderà di fare un passo indietro. La donna lascerà il commissario per correre di nuovo da. Quest’ultimo si troverà così – per la seconda volta in poco tempo – davanti a una rivelazione sconvolgente della sua amante.Se in un primo momento la sorella di Kemal lo aveva affrontato dicendogli chiaramente che sarebbe stato Hakan a crescere suo figlio, ben presto si ripresenterà da lui con una richiesta che sconvolgerà ancora di più Kozcuo?lu.