Metropolitanmagazine.it - Ecco chi ha scelto Trump, chi saranno i suoi collaboratori importanti

Il presidente eletto Donaldsta iniziando a ricoprire posizioni chiave nella sua seconda amministrazione, concentrandosi finora sue alleati che sono stati ipiù grandi sostenitori durante la campagna del 2024.chi ha selezionatofino ad oggi:Susie Wiles, capo dello staff diSusie Wiles, 67 anni, è stato uno dei principali consiglieri della campagna presidenziale didel 2024 e, di fatto, il suo responsabile.Wiles ha un passato nella politica della Florida. Ha aiutato Ron DeSantis a vincere la sua prima corsa per governatore della Florida. Sei anni dopo, è stata fondamentale per la sconfitta dialle primarie repubblicane del 2024.L’assunzione di Wiles è stata la prima decisione importante dicome presidente eletto e potrebbe essere una prova decisiva per la sua amministrazione entrante, considerando la sua stretta relazione con il presidente eletto.