Dove vedere Sinner-Fritz stasera in chiaro: canale esatto, orario, streaming

Janniktorna in campoall’Inalpi Arena di Torino per il suo secondo impegno di round robin alle ATP Finals 2024. Il numero uno al mondo, dopo aver sconfitto agevolmente l’australiano Alex de Minaur nel match d’esordio, si appresta ad affrontare lo statunitense Taylorin uno scontro diretto cruciale per il primo posto nel gruppo Ilie Nastase.è reduce infatti da un netto successo in due set sul russo Daniil Medvedev e condivide al momento la vetta del raggruppamento con l’azzurro, in attesa della sfida odierna. Quello di oggi sarà il quarto scontro diretto ufficiale tra i due, conin leggero vantaggio (2-1) nei precedenti grazie alla recente vittoria nella finale degli US Open 2024.si era imposto nel loro prima testa a testa, avendo la meglio per 6-4 6-3 negli ottavi di Indian Wells 2021, per poi uscire sconfitto due anni più tardi (6-4 al terzo set) nel quarto di finale andato in scena sempre nel Masters1000 californiano.