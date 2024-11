Oasport.it - Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, ATP Finals 2024: orario, canale, streaming

Simonee Andreatornano in campo domani all’Inalpi Arena di Torino per il secondo turno di round robin alle ATPdi doppio. La coppia azzurra, dopo la convincente vittoria al debutto contro Bopanna/Ebden, affronterà i tedeschi Kevin/Timin uno scontro diretto fondamentale per il primato del gruppo Bob Bryan.hanno cominciato con il piede giusto la fase a gironi dellecasalinghe e a questo punto l’obiettivo non può che essere quello di raggiungere le semifinali. Un traguardo che potrebbe arrivare aritmeticamente già domani sera, in caso di vittoria sul binomio teutonico e di un risultato favorevole nell’altro match di giornata tra Arevalo/Pavic e Bopanna/Ebden.Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’d’inizio, il palinsesto tv edi, incontro valevole per la fase a gironi delle ATPdi doppio.