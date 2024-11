Quotidiano.net - Cresce mercato digitale in Italia, boom della cybersicurezza

Gli investimenti ine intelligenza artificiale trainano ilin. Nel 2024 secondo un rapporto di Tig - The Innovation Group, ilvedrà una crescita complessiva intorno al 3,5% conro il +2,2% del 2023, con un valore che supererà gli 80,5 miliardi di euro. In particolare, per i servizi It l'aumento è del +8,7%. "D'altra parte, è il Security software (CyberSecurity) a dimostrare una curva del valore prodotto molto ripida: dai 488 milioni di euro nel 2021 è proiettato verso una stima di 921 milioni di euro nell'anno 2026" sottolinea il rapporto presentato durante il Digital Italy Summit, che avrà luogo fino a giovedì, presso il Centro Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi. Per Elena Vaciago, Research Manager di Tig "il 95% delle aziendene ha subito attacchi di phishing (attività di comunicazione malevola via mail tesa a sottrarre dati con promesse truffaldine), il 52% ha riscontrato problemi legati a spam e botnet e il 44% ha segnalato attacchi di smishing (phishing via Sms) o vishing (phishing via telefonate).