Cop29, Sanchez: "Catastrofe Valencia non è evento isolato, dobbiamo agire"

Il premier spagnolo Pedroha preso parte allain corso a Baku, in Azerbaigian, il vertice annuale dell’Onu sul clima. “Quello che è successo anon è un, accade ogni giorno in ogni angolo del pianeta, non possiamo voltarci dall’altra parte,“, ha detto il primo ministro madrileno intervenendo all’‘The Make-or-Break Moment for Sustainable Future’. “Ho appena assistito a uno dei più grandi disastri climatici della nostra storia, più di 200 persone hanno perso la vita nel mio Paese ed è il motivo per cui sono qui, per dire forte e chiaro che il cambiamento climatico uccide“, ha affermato il leader spagnolo. “Al momento c’è solo una cosa importante quanto aiutare le vittime di questa terribile tragedia aed è evitare che si ripeta, che i disastri naturali si ripetano.