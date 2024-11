Romadailynews.it - Controlli all’Eur e Corviale: un arresto e cinque denunce per droga e furti

Operazione dei Carabinieri nei quartieri di Roma: fermate sei persone per, identificati oltre 200 individui.Ampia operazione di controllo del territorio nei quartieri Eur eha portato a un. I Carabinieri della compagnia Roma Eur, con il supporto di diverse unità del Gruppo Roma, del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria e di un elicottero del nucleo elicotteri di Pratica di Mare, hanno condotto verifiche serrate su persone e veicoli.Nel corso dei, due giovani italiane di 20 e 22 anni sono state fermate all’esterno di un locale dell’Eur frequentato da giovani e trovate in possesso di chetamina, ecstasy, hashish e 845 euro in contanti. Entrambe sono state denunciate per detenzione di sostanze stupefacenti.In altre operazioni, i Carabinieri hanno denunciato un 19enne salvadoregno, sorpreso alla guida di uno scooter con un casco rubato, e una 18enne spagnola, accusata di aver fornito false generalità ai militari.