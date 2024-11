Unlimitednews.it - Comuzzo e Savona “La maglia azzurra è un sogno”

FIRENZE (ITALPRESS) – Pietroe Nicolò, insieme a Nicolò Rovella, rappresentano le novità volute dal ct azzurro Luciano Spalletti per la sua Nazionale, in ritiro da ieri al Centro tecnico di Coverciano, per preparare le ultime due gare del girone di Nations League, contro Belgio e Francia. Nelle parole dei due punti di forza anche dell’Under 21 italiana, la soddisfazione e la gioia per l’obiettivo raggiunto ma anche la voglia di mettersi in mostra. “Quando un bambino inizia a giocare a calcio e vede la Nazionale in tv, il suoè arrivare lì e vestire quella. Sono entrato tante volte qui, ma arrivarci stavolta ed entrare dalla porta di Coverciano con questaè ilpiù grande che potessi raggiungere, è un’emozione molto grande. Ho salutato mister Spalletti, mi ha abbracciato, mi ha detto che gli sono sembrato più grosso di quanto credeva.