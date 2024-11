Romadailynews.it - Cina: Xi si congratula con Global South Media and Think Tank Forum

Pechino, 12 nov – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping ieri ha inviato un messaggio dizioni aland. Osservando che attualmente il Sude sta crescendo con un forte slancio e sta svolgendo un ruolo sempre piu’ importante nella causa del progresso umano, Xi ha affermato che lae’ sempre stata un membro del Sude e apparterra’ sempre al mondo in via di sviluppo. Lae’ desiderosa di lavorare a fianco dei Paesi del Sude per praticare un vero multilateralismo, sostenere un mondo multipolare equo e ordinato e unaizzazione economica inclusiva e universalmente vantaggiosa, in uno sforzo congiunto per costruire una comunita’ dal futuro condiviso per l’umanita’, ha dichiarato il presidente cinese. Xi ha sottolineato che, di fronte ai cambiamentii del secolo, perseguire la modernizzazione e lavorare per un ordine internazionale piu’ giusto ed equo sono le sacre missioni storiche dei Paesi del Sude e le questioni comuni dell’epoca per ie idel Sude.