Chi è Salvatore Luongo, nuovo comandante generale dell'Arma dei Carabinieri

Ildi Corpo d’armataè ildei, già vice, prenderà il posto deluscente Teo Luzi. Nato a Napoli nel 1962 ma cresciuto a Venafro in provincia di Isernia,ha frequentato l’Accademia Militare di Modena, la Scuola Ufficialie il Centro alti studi per la Difesa. Vanta tre lauree, in Giurisprudenza conseguita all’Università degli Studi di Camerino, in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Camerino e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna all’Università “Tor Vergata” di Roma.Dopo le prime esperienze comedi plotone dell’Ottavo Battaglione a Roma nel 1984, un anno dopo ha assunto il comando della Sezione Motociclisti del Nucleo radiomobile Legione Roma e poi della Seconda Sezione del Nucleo radiomobile Legione Roma.